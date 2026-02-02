晨光追击│「风云武士」走势硬净

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「臻至辰」戴头罩由副练跳一段，扣住而驰心火涌现，走势硬朗力度充裕，锐不可挡。「颂星」助手跳两段，坠手起劲但唔心急，力度更见充沛，正值勇境。

「侦探传奇」戴头罩由潘顿跳两段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够油润。「风云武士」戴头罩由助手跳一段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到震。

「维港激流」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗且充满弹力，细马身粗壮上佳水准。「骏马之宝」戴头罩由助手跳两段，惯例头岳岳，神态活跃现朝气，佳态保持。

「踏雪寻梅」助手跳一段，戴面箍，主动抢走火气极佳，马身够实净不断转好。「玛瑙」戴头罩由潘明辉跳两段，惯例潜低颈走，好主动火气够，大有转机。

「安康万里」戴头罩由何泽尧跳两段，晨课一向懒散，身光颈靓，力度保持有余。「天下宠儿」戴头罩由纪仁安跳两段，从容不迫走过，落脚既轻又有力，朝气勃勃。

「八里旺」戴头罩由助手跳两段，协调性愈来愈好，动作自然，确认踏上正轨。「贤者无敌」奥尔民跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力再增强。

至尊瑰宝走势爽劲

「至尊瑰宝」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，佳态保持。「步风雷」戴眼罩及头罩由艾兆礼跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，勇况持续。

「喜莲勇感」戴头罩由布文草地跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目炯炯有神。「智取神驹」戴头罩由麦文坚草地跳两段，暗火涌现表现回勇，走势硬朗有力饶具好感。

「客家之光」布文草地跳两段，按住走姿态轻松，身壮唔瘦双目有神，依然省镜。

兆文