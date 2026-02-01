Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「客家之光」步顺轻快

晨操动态
更新时间：19:30 2026-02-01 HKT
发布时间：19:30 2026-02-01 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「客家之光」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快充满弹力，马身保持壮健，长在勇境朝气旺盛。「喜莲勇感」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，佳态保持有余。

「侦探传奇」助手踱两圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力不俗极具好感。「相映红」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，坠手暗火展现，状态仍勇毫无疲态。

「水晶酒杯」助手踱一圈，小心按实顺走，外观靓身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，论态极之出色。「精彩福星」助手踱一圈，沿途捉到实心火涌现，谷起鸡公颈神态生猛，马身壮健毛色靓，佳态洋溢。

凝妙星神态轩昂

「凝妙星」跨步开扬有力，前所未见吸引。
「凝妙星」跨步开扬有力，前所未见吸引。

「凝妙星」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂展现朝气，跨步开扬有力，前所未见吸引。「随缘得胜」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮力度再增强，步顺轻快力充裕，及锋而试。

「踏雪寻梅」助手踱一圈，愈来愈放松，汗湿唔多，神态集中目光锐利，马身收得更壮，进度理想。「臻至辰」助手踱一圈，情绪安稳好专注，目光锐利精神奕奕，马身好靓好粗壮，近况相当对办。

