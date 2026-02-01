Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「新意马」持续态勇

更新时间：19:00 2026-02-01 HKT
发布时间：19:00 2026-02-01 HKT

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报道如下。

「胜万金」戴头罩由钟易礼跳两段，按住走得唔快，力度唔错马身无瘦，毛色又够润泽。「加州本事」戴眼罩由助手跳两段，毛色悦目透光泽，身壮肌肉展现，步爽充满弹力。

「新意马」戴头罩由希威森跳三段，用暗力拉实，身壮神态活跃，火气未减半分，持续态勇。「决一剑」戴眼罩由助手跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，去番最佳时候。

闪电星福暗火涌现

「闪电星福」力度更提升不少，确认踏上正轨。
「闪电星福」力度更提升不少，确认踏上正轨。

「闪电星福」戴头罩由助手跳两段，肯转脚且暗火涌现，力度更提升不少，确认踏上正轨。「爆笑」助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态轩昂展现朝气。

「沙井之友」戴头罩由助手跳两段，落脚整齐有力，马身更见实净，淡定唔急，进度理想。「本领非凡」戴头罩由助手跳两段，马身实净毛色润泽，步稳力度充裕，仍在勇境无走样。

「安泰」戴头罩由助手跳两段，步稳力足火气唔差，毛色油润有光泽，近况出色。「将义」戴头罩由助手跳两段，口劲尽敛听教听话，神情集中步伐轻快，相当之吸引。 

「翠儿威威」助手跳两段，戴头罩及面箍，按住顺走姿态轻松，走势硬朗力度不弱，马身喼得靓。「竣诚驹」助手跳两段，跳来似样似样，身轻步挺有活力，老而未颓保养好。

「凯明神驹」戴头罩由助手跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，灰马毛色靓，勇况保持有余。「奖星」戴头罩由助手跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，神态又活跃。

「天天耍乐」戴头罩由助手跳两段，比前淡定得多，唔再抢口，力度保持仍具朝气。

兆文

