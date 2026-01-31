Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「韦金主」步挺顺畅

晨操动态
大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「韦金主」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，弗到漏油有进无退。「一生好彩」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身极之粗壮，力度有增无减，大熟大勇锐不可挡。

「千杯不醉」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身好壮毛色亮丽，保持上佳进度。「喜尊龙」助手踱一圈，出脚轻爽又有弹力，神态集中力度未减，双目有神身壮力健，操足蓄势待发。

「黄金骑士」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，愈见吸引光芒四射。「醒目高球」助手踱一圈，小心按实顺走，神态轩昂充满朝气，马身实净外观又好睇，胜后更上层楼。

跨境骏马走势硬朗

「跨境骏马」步挺开扬神情专注，持续进步。
「跨境骏马」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身更壮神情专注，持续进步。「飞鹰翱翔」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，神色活跃火气不弱，打仔马长期呈勇。

「艾彼奥」」助手踱一圈，试来精神爽利，神情专注目光如炬，步顺轻快弹力十足，来港后最弗一次。「运筹帷幄」助手踱一圈，愈见收敛汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得好壮，进步渐入佳境。

谢锋

