内圈捕影│「志醒大将」正值勇境

晨操动态
更新时间：15:30 2026-01-30 HKT
发布时间：15:30 2026-01-30 HKT

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「应龙飞影」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，灰马毛色靓身札实，进步上火上力。「志醒大将」助手踱一圈，出脚轻快亦有弹力，神态集中力度唔错，双目有神身壮实净，正值勇境。

「自动自觉」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神色活跃火气仍盛，不逊赢马时。「有情有义」助手踱两圈，情绪安稳好专注，走规亦改善无头岳岳，转仓操足现朝气，具备争胜水准。

「俏眼光」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，依然醒神展现气势。「机械之星」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺有力神态畅旺，外观驷正身好结实，胜后更进一步。

渡月桥步顺力雄

「渡月桥」全程担高头走相当神气，火气充裕勇锐无比。
「渡月桥」全程担高头走相当神气，火气充裕勇锐无比。

「晒冷」助手踱一圈，出脚爽劲力度贯注，神态轩昂充满朝气，马身好壮毛色亮丽，近况极之出色。「渡月桥」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，身又够壮好结实，勇锐无比。

「一生好彩」助手踱一圈，气势未减半分，目光炯炯有神，全程岳高头神态威武，佳态保持体力充沛。「绿野飞驰」助手踱一圈，走势畅顺轻描淡写，身壮步挺有力，毛色亮丽复现光泽，比上仗更吸引。

谢锋

