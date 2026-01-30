晨光追击│「开心老板」步伐稳健

今朝出跳的参战马并非太多，亦好少弗马，同时因为从化举行多组试闸，甚少骑师出现，现将操练报导过程如下。

「开心老板」戴头罩由助手跳两段，神情专注步伐稳健，力度持续提升，胜后操足更加省镜。「致力之城」潘顿跳一段，戴头罩及鼻箍，跳来似样似样，身轻步挺有活力，早熟上力展现朝气。

「威利金箭」戴眼罩及头罩由艾道拿跳两段，走势甚爽步顺畅，灰马身靓展现线条美，保持上佳进度。「桃花俊」戴头罩由副练跳两段，身已收好，不过毛色仲系淡淡哋，力度亦好一般。

「天星」戴眼罩及头罩由霍宏声跳一段，唔转脚改不了，论态极之省镜，担高头走甚神气。「带赢来」戴头罩由艾道拿跳一段，神色好过之前，马身亦收壮了，但劲度仍未足够。

千杯不醉精神爽利

「千杯不醉」戴头罩由希威森跳三段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目炯炯有神。「线路乐乐」戴眼罩头罩由助手跳一段，试得甚牵强，步欠开扬神色又淡，进度平凡。

「金狮大侠」戴头罩由霍宏声跳一段，出脚仲系好笨重，而且周身郁，懒性又重。「好友心得」戴头罩由班德礼跳一段，含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色保持润泽身喼得靓。

「紫荆传令」助手跳两段，加了交叉鼻箍淡定得多，步顺力度不弱，马身愈见札实。「魅力知愿」戴头罩由助手跳两段，马身够札实，但动作仍带点论尽，且一再头岳岳。

「龙之尊」戴头罩由助手跳两段，进度仲系平淡，力度极之普通，出脚欠劲欠俐落。「贤者福星」戴头罩由田泰安跳两段，俯首情绪集中，然而劲度欠奉，神色甚淡进度未得。

兆文