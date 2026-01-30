晨光追击│ 「拉合尔」神采奕奕

「美丽星晨」副练跳两段，洒开大步疾走充满劲度，炯炯有神威风凛凛。「超劲赤兔」戴眼罩及头罩由助手跳两段，无过往咁急口，身壮色润，走势硬朗有力，保持勇态。

「拉合尔」助手跳一段，神闲气定唔急唔抢，落脚轻巧有力，神采奕奕，状态亦勇。「飞鹰翺翔」戴头罩由助手跳两段，淡淡定走过神情集中，步伐稳健展现朝气，状态平稳。

「骏马之星」梁家俊跳两段，戴头罩及面箍，前脚一贯出得直，力度可以神态好，仍具备争胜水准。「自动自觉」戴头罩由助手跳两段，坠手起劲火气有增无减，马身饱满外观讨好。

「潮州精神」戴头罩由布文跳两段，唔懒之余入直路亦肯转脚，步顺轻快力度不弱。「勤德天下」戴头罩由助手跳两段，仍有点头岳岳，然而毛色愈见润泽，力度不断增强。

「健康愉快」(图) 戴头罩由助手跳两段，精神饱满走势硬朗，身壮实净，老马保养好。

「健康愉快」戴头罩由助手跳两段，精神饱满走势硬朗，身壮实净，老马保养好。「富国兄弟」戴头罩由巴度跳两段，平稳走过力度未减，喼到身壮，状态仍勇上落不大。

「表之宇宙」戴头罩由蔡明绍跳两段，抢口扣实顺利操控，大马不重身，毛色立立靓，胜后仍勇。「久久为军」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现展现朝气，身色都好靓，正值勇境。

「超拍档」戴头罩由助手跳两段，伸住颈走跑姿唔靓，不过力度几够，态有进展。「跨境骏马」戴头罩由助手拍「细水长流」跳两段，占取上风试得好，力度不断提升，进步且勇。

「银刺勇士」黄智弘草地跳两段，扣住走力度尚可，火气却未算旺盛，不过不失。「星幻」霍宏声草地跳两段，戴面箍，步顺轻快马身结实，火气比前时好，有进展。「大众福星」戴头罩由何泽尧草地跳两段，灰马身形够实净，但有点懒散，观感无之前咁好。

兆文