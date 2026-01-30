内圈捕影│ 「光年魅力」勇况慑人

大多周日参战马昨朝出跳，相对在内圈出试马较少，却不乏勇马，现报导如下。

「快乐神驹」助手踱一圈，表现放松汗湿唔多，神态专注目光集中，马身壮健毛色油润，不断进步。

「奇异福星」助手踱一圈，惯性有点抢口，但表现精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，马身壮健毛色悦目。

「开心老板」助手踱两圈，运步如轮竖起双耳，神生步爽充满朝气，外观极之省镜，胜后再进一步。

「白鹭金刚」助手踱两圈，充满了气势，神情专注目光如炬，马身靓且全身肌肉，步顺有力，佳态洋溢。

「光年魅力」助手踱两圈，轻描淡写完成，神态自若竖起双耳，马身靓力度充足，神采奕奕勇况慑人。

「机械之星」光芒四射

「机械之星」助手踱一圈，马身更见粗壮，翻步急密有力，神情专注毛色立立靓，胜后更进光芒四射。

「艾彼奥」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺力足，马身结实毛色又靓，朝气勃勃正值勇境。

「展雄威」助手踱一圈，无时无刻抢住走，心火旺盛神态生猛，马身依然好靓，伤愈理想充满好感。

「手到齐来」助手踱两圈，步伐稳健力度足够，马身仍壮好实净，火气未减半分，体力充沛依然勇锐。

「同心同德」助手踱两圈，毛色悦目立立靓，马身壮充满了线条美，神态活跃暗火展现，勇况保持有余。

谢锋