沙田早晨│蔡厩操练有睇头
更新时间：19:33 2026-01-29 HKT
发布时间：19:33 2026-01-29 HKT
蔡厩马不时进行拍跳，三只一齐走亦成日有，不过牠们大多一只跟一只，好少会三只全程拍住走。然而今朝一反常态，「精算激流」、「绿野飞驰」及「解码」沿途拍住走。蔡约翰一贯紧张，联同副练到公众席督操，睇完快跳立即踩单车到机坪睇马，之后再跟返入仓。
「渡月桥」安仔执到金咁
田泰安近期成绩麻麻，不知是否因此之故，今朝换了一顶新的紫色新帽笠操马，希望转一转手风。这天安仔五点半露面即试今次战驹「渡月桥」，只见全程小心翼翼，课后回程时一再拍马颈，之后见到接马的桂福特，仲不段展现灿烂笑容，对此驹满意程度尽显一切。
「骏马之星」全哥揾家俊
由于今朝有四组大闸举行，普遍骑师都早了到场，好似梁家俊就六点未够就现身，并立即替两匹「骏马」系出试，先试无赛程的「骏马之宝」，之后再试今次参战马「骏马之星」，后驹确实是焦点所在，因为课后罗富全赶到机坪接马，而且捉住家俊倾了好长时间。
「勤德天下」米高大细超
郑俊伟今季兵力大增，加上有从化做后盾，成绩显著冒升，刚战凭「团结勇士」增添进帐，季内已取得十W。今次「勤德天下」也有留意价值，今朝耙地前出跳见郑俊伟非常紧张，跟出跟入之余，课后又追问鞍上人，而同时段出跳的「飞轮步」却未有上述待遇。
