Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「表之宇宙」朝气勃勃

晨操动态
更新时间：00:40 2026-01-29 HKT
发布时间：00:40 2026-01-29 HKT

大多参战马昨朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「表之宇宙」助手踱一圈，肉身大马已减磅，马身收实无肥态，跨步开扬有力，胜后更进朝气勃勃。「凌登」巫显东踱两圈，出脚轻快弹力够，马身收靓好实净，毛色油润展现光泽，极速上力早熟分子。

「超劲赤兔」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺急劲力度充沛，保持极佳水准。「银刺勇士」黄智弘踱两圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽悦目，精神爽利充满好感。

「逍遥人生」助手踱两圈，大大步轻松完成，步顺爽劲力度唔错，马身一早收壮，展现朝气进度理想。「自动自觉」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，双耳烔烔目光锐利，马身壮到不得了，佳态保持有余。

精算激流步挺力劲

「精算激流」马身壮到不得了，仍勇毫无疲态。
「精算激流」马身壮到不得了，仍勇毫无疲态。

「金风万里」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神态活跃火气唔错，能力一般但状态弗。「精算激流」助手踱一圈，情绪安稳好专注，步挺力劲精神爽利，马身壮到不得了，仍勇毫无疲态。

「黄金骑士」助手踱一圈，气宇轩昂表现淡定，落脚轻巧富弹力，肌肉结实毛色润泽，走势誉满栏边。「骏马之星」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，步伐稳健力度足够，毛色鲜明润泽，具备争胜水平。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
6小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
12小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
9小时前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
8小时前
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
时事热话
9小时前
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
即时中国
5小时前
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
影视圈
9小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
00:41
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
2026-01-27 21:59 HKT
王祖蓝罕剖白跟钟嘉欣关系  传因对方辞任TVB高层  认管理一方面能力不足：我不才
王祖蓝罕剖白跟钟嘉欣关系  传因对方辞任TVB高层  认管理一方面能力不足：我不才
影视圈
10小时前