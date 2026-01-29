内圈捕影│「表之宇宙」朝气勃勃

大多参战马昨朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「表之宇宙」助手踱一圈，肉身大马已减磅，马身收实无肥态，跨步开扬有力，胜后更进朝气勃勃。「凌登」巫显东踱两圈，出脚轻快弹力够，马身收靓好实净，毛色油润展现光泽，极速上力早熟分子。

「超劲赤兔」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺急劲力度充沛，保持极佳水准。「银刺勇士」黄智弘踱两圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽悦目，精神爽利充满好感。

「逍遥人生」助手踱两圈，大大步轻松完成，步顺爽劲力度唔错，马身一早收壮，展现朝气进度理想。「自动自觉」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，双耳烔烔目光锐利，马身壮到不得了，佳态保持有余。

精算激流步挺力劲

「金风万里」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神态活跃火气唔错，能力一般但状态弗。「精算激流」助手踱一圈，情绪安稳好专注，步挺力劲精神爽利，马身壮到不得了，仍勇毫无疲态。

「黄金骑士」助手踱一圈，气宇轩昂表现淡定，落脚轻巧富弹力，肌肉结实毛色润泽，走势誉满栏边。「骏马之星」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，步伐稳健力度足够，毛色鲜明润泽，具备争胜水平。

谢锋