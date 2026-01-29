晨光追击│「小鸟天堂」气宇轩昂

昨朝出跳的参战马并非太多，幸好弗马尚算不少，现将操练报导过程如下。

「跑得好快」戴头罩由助手跳两段，好坠手火气好，翻步急劲有力，外观靓身结实，近况理想。「小鸟天堂」戴头罩由何泽尧跳三段，洒开大步冲刺，劲度十足气宇轩昂，大熟大勇境界，吸引到痹。

「奇异欢星」戴头罩由田泰安跳两段，重口马捉实侧住头走，神态可以身壮色润，具备争胜水准。「艾彼奥」戴头罩由助手跳两段，聚精会神唔再郁身郁势，前脚虽出得直但够劲，马身实净毛色靓。

「机械之星」戴头罩由潘顿跳两段，试来不徐不疾，收敛神情专注，直路快开反应又好，胜后更加醒神。「线路光骅」戴头罩由黄智弘跳两段，展步流畅力度不弱，神色无咁淡，更有番啖火，有起色。

锐一步伐稳健

「锐一」身壮结实外观又靓，持续态勇无疲态。

「锐一」戴头罩由田泰安跳一段，神情专注步伐稳健，身壮结实外观又靓，持续态勇无疲态。「有情有义」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，前所未见吸引，转仓大跃进。

「威利金箭」戴眼罩及头罩由艾道拿跳一段，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，充满朝气极具好感。「金快飞飞」戴头罩由助手拍「顺成之星」跳两段，愈走愈起劲，角逐兴趣甚浓，前所未见咁活跃，大有进步。

「朗日自强」麦文坚跳两段，晨课向来表现内敛，论态未见走样，大马够轻身，神态对办。「英雄豪杰」戴头罩由黄智弘跳两段，试来精神爽利，翻步急密有弹力，而且火气唔错，老马好现象。

「天然数字」拍「丞匡掠影」跳两段，同样戴头罩及助手试，前驹情绪有改善无咁急躁，不过出脚亦欠缺整齐，力度亦不足，后驹一样试得唔好，竖尾并头岳岳，出脚也带点凌乱。

兆文