沙田早晨│弘仔三驹方仔跟到实

方嘉柏刚周日尾场有「昭易揾」在其徒弟黄智弘胯下爆出冷W，明晚返主场也重用徒弟出击，其中「超强六十」排一档好位可叫胡，至于加眼罩的「快靓旺」及新胜续勇的「三军勇将」也值得留意，事实上，今朝以上三驹进行操练，方仔全程跟出跟入相当肉紧。

枕头之星骑练倾大计

今朝廖康铭一度捉住巴度密斟，似是分析「枕头之星」今战出击大计。

「枕头之星」上仗跑第四名，乃来港后的最佳名次，一月十二日巴度接手在从化试一千米草闸，出闸迅速后单骑领放，愈放愈顺之下率先冲线，速度韧力兼备，状态弗到爆，是今季所见最勇，更有睇头今朝廖康铭一度捉住巴度密斟，似是分析「枕头之星」今战出击大计。

鼓浪高升皮耶决心大

今朝「鼓浪高升」操练之后，伍鹏志到马房闸口等马充满睇头。

「鼓浪高升」上季演出平平，但两度在四班田草短途入位，今季四十四分起步，明显先部署减分，减够分近两仗跑五班赛，于今次途程谷草一千米取得殿亚各一，已找到出路专心等此程才跑，不会三心两意，至于昨今朝马匹操练之后，伍鹏志到马房闸口等马亦充满睇头。

奔放告仔督操无松懈

「奔放」季内四战谷草得两亚一季一殿，今仗回师首本主场。

今朝东厩六匹参战马到内圈踱步，告东尼未敢松懈，件件跟到实，在机坪闸口睇完再出烽火台督操，蔡明绍帮师傅骑两匹，其中「奔放」更是重点关注对象，季内四战谷草得两亚一季一殿，今仗回师首本主场之余，而且排埋有利三档起步，大有机会回勇重现虎相。