沙田早晨│「凯旋升」骑练密斟

今朝从化举行试闸，大多骑师均北上，而不用上去的亦无偷懒，好似布文今朝耙地前六点十分就现身晨课。

其首匹出试马「凯旋升」亦充满睇头，事关课前罗富全已在机坪同布文倾了一段时间，操后练者又再次现身，并捉住布文密斟一轮，肉紧程度堪比大赛。

骏奕快车变招有计

「骏奕快车」今朝到大圈踱步表现醒神。

「骏奕快车」近期一直跑中距离，大前仗更克服大外档于千四赢马，奇怪今次突然跑番短途。

睇番近期姚厩变招转程马，好似「乐胜天下」、「扶摇势劲」均顺利建功，预期「骏奕快车」今战必有料到；今朝此马在大圈出试亦表现醒神，也是瞩目之处。

蔡约翰重视两驹

今朝蔡约翰睇完「泰泰精神」同「眼健康」快跳立即踩单车到机坪睇马。

今朝五点十五分，一批蔡厩马出跳，包括参战马「泰泰精神」同「眼健康」，蔡约翰一贯紧张，联同副练到公众席督操，睇完快跳立即踩单车到机坪睇马，之后再跟返入马房。

最特别系二十分钟后，轮到「福星小子」出跳，练者并未出现，只由副练跟出跟入，可见前两驹受练者重视。

廖厩双雄有动静

廖康铭今朝安排「驷跑得」同「椒椒醒」出跳，之后跟住两驹走去千八米草地口。

方嘉柏刚战又赢马，廖康铭为保领先地位，自然不敢怠慢，今朝督操份外落力，大约五点三十五分安排「驷跑得」同「椒椒醒」出跳，练者除了走到会员席食胡位督操外，之后仲赶到马房大闸口睇马，最特别跟埋两驹走去千八米草地，此举动过往甚少见。

黎昭升肉紧雷神太保

今朝「雷神太保」出跳，黎昭升亲身落手检视配备。

黎昭升今季转了操练方式，参战马在赛前三日或四日试跑，然而今战「雷神太保」一反常态，少有地留待今朝先至出跳，是否有特别启示不得而知。

不过，今课确动态吸引，课前练者现身机坪主持大局，当时除了向鞍上人教路，并落手检视马匹配备，其他马并无以上举动。