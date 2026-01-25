沙田早晨│韦达独操「龙城精将」

「龙城精将」虽然是北半球自购马，但来港后火速适应水土，上季一再跑近，去到最后一仗更热门开胡，以为今季可以扶摇直上，谁不知不进反退，三战全败，周三改攻谷草并增程，能否作出突破不得而知，然而今朝韦达亲身主持试跑，也是他的唯一出试马，重视可见。

好节拍成哥急住问

「好节拍」今朝课后沈集成匆匆接马。

「好节拍」一直受到伤患困扰，难得只上阵九次也取得一冠四亚，入Q率高过五成，今季首战初跑三班，纵使排十二档亦所负不远，上仗排五档跟前差点赢马，弱马正值勇境当打铁趁热，至于今朝试跑更充满朝气，而课后沈集成匆匆接马，急不及待向鞍上人追问也极具睇头。

