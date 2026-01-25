Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「三军勇将」神生步爽

晨操动态
更新时间：19:30 2026-01-25 HKT
发布时间：19:30 2026-01-25 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「泰泰精神」助手踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。「三军勇将」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，持续勇锐好吸引。

「我做到」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，状态一直对办。「品德宝宝」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，抖够操足有进无退。

「可靠大师」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容不迫，马身更壮毛色又靓，进度愈见出色。「瑰丽人生」助手踱一圈，步姿爽朗极具弹力，毛色悦目复现光泽，神色亦转好，久沉分子大有转机。

追风目光锐利

「追风」充满活力神态生猛，论态极佳不逊胜时。
「追风」充满活力神态生猛，论态极佳不逊胜时。

「追风」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力神态生猛，毛色亮丽目光锐利，论态极佳不逊胜时。「鼓浪高升」助手踱一圈，试来精神爽利，成身肌肉充满条线美，步伐硬朗劲度足够，态勇蓄势待发。

「富裕君子」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬净步挺开扬，马身札实神态活泼，仍在上佳水准。「凯旋升」助手踱一圈，毛色立立令金光闪闪，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，佳态保持有余。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
11小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
10小时前
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
影视圈
8小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
影视圈
10小时前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
张学友破纪录完成324场巡唱  激罕回应欠债：其实我好悭  屡传健康亮红灯亲解手心发黄之谜 
02:09
张学友破纪录完成324场巡唱  激罕回应欠债：其实我好悭  屡传健康亮红灯亲解手心发黄之谜 
影视圈
9小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
巴士安全带︱梁振英：配戴不为政府为安全 运物局指会确保执法「情理法」兼备
01:35
巴士安全带︱梁振英：配戴不为政府为安全 运物局指会确保执法「情理法」兼备
社会
6小时前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
8小时前