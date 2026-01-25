内圈捕影│「三军勇将」神生步爽
更新时间：19:30 2026-01-25 HKT
由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。
「泰泰精神」助手踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。「三军勇将」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，持续勇锐好吸引。
「我做到」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，状态一直对办。「品德宝宝」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，抖够操足有进无退。
「可靠大师」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容不迫，马身更壮毛色又靓，进度愈见出色。「瑰丽人生」助手踱一圈，步姿爽朗极具弹力，毛色悦目复现光泽，神色亦转好，久沉分子大有转机。
追风目光锐利
「追风」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力神态生猛，毛色亮丽目光锐利，论态极佳不逊胜时。「鼓浪高升」助手踱一圈，试来精神爽利，成身肌肉充满条线美，步伐硬朗劲度足够，态勇蓄势待发。
「富裕君子」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬净步挺开扬，马身札实神态活泼，仍在上佳水准。「凯旋升」助手踱一圈，毛色立立令金光闪闪，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，佳态保持有余。
谢锋
