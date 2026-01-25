晨光追击│「祥胜力驹」精神爽利

赛事在周日上演，因此不少参战马于今朝试跑，勇马比比皆是，现将操练报导过程如下。

「龙城精将」韦达拍「超霸胜」跳一段，戴面箍，拍住同到有番坠手感，外观对办身够壮，观感不俗。「祥胜力驹」拍「佳佳友」跳两段，同样助手，前驹戴眼罩，拍住一齐走精神爽利，力度未减半分，佳态保持有余，后驹一样试得出色，快由慢人出脚够咬地，不断转好。

「勇霸龙」助手跳一段，大步顺走力度唔错，马身壮到不得了，更重要火气好番好多。「友得盈」副练拍「专家」励手跳两段，前驹大半程领先一个马位，出脚爽朗有力，身札实毛色油润，不逊赢马时，后驹直路中段追上反应好，神色活跃火气好，前所未见吸引。

「好节拍」戴头罩由助手跳两段，精神奕奕饶具朝气，身壮唔瘦毛色又靓，近况理想。「喵喵怪」助手跳两段，戴头罩面箍及鼻箍，岳头抢口指定动作，论态极出色，步顺轻巧弹力够，马身好实净。

武林至尊心火旺盛

「武林至尊」身靓步开扬，单讲状态好标青。

「武林至尊」助手跳一段，涌住去心火旺盛，身靓步开扬，单讲状态好标青。「发财先锋」戴头罩由助手跳两段，轻描淡写走过唔急唔抢，神采奕奕上佳水准。

「辣得金」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗力度不弱，身靓展现线条美，重拾勇态。「至合拍」戴头罩由助手跳两段，精神奕奕极具朝气，马身实净唔瘦，力度亦充裕。

「凝聚美丽」戴头罩由助手跳两段，扣住走神情专注，跨步爽朗劲度够，极具好感。「历险大将」助手跳两段，含枚俯首双目有神，落脚劲力贯注，佳态保持有余。

「枕头之星」戴头罩由助手跳两段，仍有点急口紧缰捉实，身壮色润好睇，走势硬朗有力。

兆文