沙田早晨│「辣得快」贤哥栏边睇实

「辣得快」上场初出在蔡明绍胯下如飞杀上铲入大冷脚，姿态非池中物，今战隔一个月才出，锐意保持新鲜感，并换上另一位前华将一哥何泽尧执缰，续争一千米直路赛，出击心意尽显，更有睇头今朝马匹出内圈前到细坪细圈热身，当时苏伟贤全程企在栏边睇实走势。

亨骥航哥摆明车马搏

「亨骥」今朝操练后叶楚航到机坪接马。

「亨骥」上季尾赢马之后，来到今季跑了四次，结果得亚季殿各一，输得较远一次则是跑谷草，而上仗初次出争千四米，不幸排了个十三档，而且取位不顺，能够追回第四名已算不俗了，今次再战千四排档有利值得睇好，睇埋昨今朝操练后叶楚航到机坪接马，追捧倍添信心。

扶摇势劲辉哥落隧道

今朝「扶摇势劲」加课成为焦点，皆因课后姚本辉走落隧道接马。

「扶摇势劲」上季初出于泥地千二轻胜开斋，随后两战多获一亚，今季更厉害，于三班攻陷田草千二，初跑草地兼排十四档，居然可弹甩对手，而且殿军「飞马座」及第五名「友莹光」再出胜出或上名，今朝「扶摇势劲」加课亦成为焦点，皆因课后姚本辉走落隧道接马。

天将龙驹巫仔唔放手

「天将龙驹」近五日操练全部由巫显东一手包办。

吕健威出名人好，上仗「天将龙驹」拚失却罕见地话巫显东发挥不好，然而闹还闹，今战仍旧起用巫仔执缰，绝对称得上有情有义，巫仔「失而复得」，当然更加落力备战，今朝操马不多，「天将龙驹」是少有的出试马，而连同今课在内，此马最近五日操练全部一手包办。