内圈捕影│「川河石驹」走势硬朗

大多参战马今朝在内圈出试，甚多勇马，现将操练报导如下。

「辣得快」助手踱一圈，口劲唔好且躁火，头岳岳唔介意，论态在上佳水准，身壮力健，走势硬朗。「川河石驹」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，观感好过之前。

「话你知」助手踱两圈，精神奕奕目光锐利，步挺爽劲力度充足，马身壮到不得了，回勇重新振作。「小魔怪」助手踱一圈，急口马一贯捉到实，无时无刻想抢住，心火旺盛但无汗湿，身靓色润气势盛。

「威武年代」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，持续态勇精神爽利。「亨骥」助手踱一圈，愈来愈放松，口劲完全收敛，神态专注目光集中，马身壮健，出脚又够悧落。

「红运帝王」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度充裕，老当益壮朝气勃勃。「爱马善」助手踱一圈，多跑下马身无瘦仍壮，神态活泼火气不弱，走势硬朗有弹力，仍在争胜水准。

金发盛世力度充足

「金发盛世」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身结实毛色润泽，论态相当不俗。「一起美丽」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，去番最佳时候。

谢锋