沙田早晨│「嘉应高升」希斯跟出跟入

「嘉应高升」若周日顺利建功，将可追平「精英大师」的十七连胜纪录，「嘉应高升」休息了一个月有多，体力当然充沛之极，至于状态更是无得挑剔，一月十五日进行试闸，依旧以极轻松姿态抛离对手抡元，至于今朝试跑亦表现出色，当然希斯跟出跟入亦是焦点所在。

超轻松匆出照样快跳

「超轻松」今朝由何泽尧亲身出试，课后姚本辉更立即赶到机坪接马。

「超轻松」刚周日在港初试啼声，只输两个多马位表现尚算不差，一周后匆匆作赛，能否有更进一步表现要跑过至知，不过相隔短短日子再上阵，照计赛前有几课踱步已足够，实情并非如此，今朝竟然整多一课快跳，尚要指定何泽尧亲身出试，课后姚本辉更立即赶到机坪接马。