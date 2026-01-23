内圈捕影│「手机表劲」蓄势待发
更新时间：15:30 2026-01-23 HKT
发布时间：15:30 2026-01-23 HKT
发布时间：15:30 2026-01-23 HKT
大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。
「手机表劲」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，早熟醒神，蓄势待发。「天天更好」助手踱一圈，沿途捉到实心火涌现，谷起鸡公颈神态生猛，马身好壮，毛色悦目乌卒卒。
「天将龙驹」巫显东踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐又硬净，持续态勇毫无疲态。「线路达飞」助手踱一圈，大步顺走气宇轩昂，坠手起劲火气重现，马身胀卜卜，神态活跃重现佳态。
「仁仁有余」助手踱两圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，身壮力足毛色靓，正值勇境。「骄阳明驹」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，火气好今季最弗一次。
「红运帝王」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，马身极之粗壮，近况非常出色。「表之星河」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，勇锐又进步。
开心勇驹步顺爽劲
「开心勇驹」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺力度保持，马身喼得好靓，新胜有进无退。「狼来了」助手踱一圈，重口马一贯捉到实，神态集中身壮色润，落脚比前更轻更有弹力，进度出色。
谢锋
