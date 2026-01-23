晨光追击│「心雄雄」出脚轻巧

大多马匹于周四试跑，今朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练过程报道如下。

「人和家兴」戴头罩由杨明纶跳一段，外观仍靓身够饱满，步挺硬朗有力，老而未颓。「心雄雄」戴头罩由杨明纶跳一段，走势顺畅表现淡定，出脚轻巧俐落，新胜犹勇好醒神。

翘峰跃跃欲试

「翘峰」要紧扣缰绳，身靓色润上佳水准。

「嘉应高升」戴头罩由助手跳一段，担高头走好神气，火力充裕马身又靓，弗到震充满气派。「翘峰」戴头罩由田泰安跳一段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润上佳水准。

「嘉冠王」戴头罩由霍宏声跳一段，走过情绪集中，落脚爽朗力唔错，伤愈对办。「趣盈」戴头罩由助手跳两段，仲系好生硬，走势欠熟练且力度未够，仍待调教。

「幸运风彩」戴头罩由助手跳两段，带点均速但过步畅顺，力度比前增强，马身愈见扎实。「龙傲绫罗」戴头罩由何泽尧跳两段，有一股蛮劲好想走，仲差一点放松，落脚则几轻亦整齐。

「超轻松」何泽尧跳两段，出脚无咁重，亦比前咬地得多，热身有进火力提升。「直线力山」戴头罩由助手跳一段，按住顺走尚算轻松，身亦够粗壮，但神色有点淡。

「饮杯」戴头罩由班德礼跳一段，比起弗时差好远，懒散火气欠旺盛，毛色更淡淡哋。「最感」戴头罩由助手跳一段，力度好普通，出脚欠俐落，毛色亦未够光泽。

「极光之子」戴头罩由助手跳两段，大步槛过神态尚算活跃，不过劲度仍未足够，马身未够靓。

讲番周四出战马畀大家参考。

「君子传承」戴眼罩由助手跳两段，竖起双耳精神爽利，步开得阔又够劲，好醒神。

「笑傲江湖」戴头罩由助手跳两段，聚精会神充满朝气，毛色好靓有光泽，弗到不得了。

兆文