今天沙田晨操，大衞希斯一早已经在烽火台二楼主持大局，细看各匹出操马。其中周日沙田赛事将出战第六场一级赛百周年纪念杯的香港马王「嘉应高升」，今早出大跑道进行操练，磨刀霍霍，准备就绪，希斯则紧张地吼实。「嘉应高升」操练完毕后，希斯一个箭步奔跑前去机坪接马王，又轻摸「嘉应高升」的马头，爱惜之情洋溢于色。

除了「嘉应高升」外，周日有程马「嘉冠王」、杨明纶操「人和家兴」和班德礼操「饮杯」，今早都有出来操练，希斯都有肉紧地吼到实，露出搏杀手影。

陈嘉甜