内圈捕影│ 「一定超」星味十足

晨操动态
更新时间：00:13 2026-01-23 HKT
发布时间：00:13 2026-01-23 HKT

昨朝到内圈出试的周日赛驹不太多，摘录如下。

「嘉应高升」助手踱两圈，淡定充满朝气，马身好靓步轻爽，神态活泼力度充足，气势慑人弗得紧要。「祝愿」助手踱两圈，细细只而马身够扎实，步伐稳健力度充沛，神色活跃暗火展现，状态一直出色。

「骏步腾飞」助手踱两圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身粗壮呈现线条美，近况极佳。「开心指数」助手踱一圈，试来甚放松，情绪不断改善，马身结实毛色润泽，早熟醒神勇况已备。

「富心星」助手踱两圈，轻松完成步顺爽劲，马身壮健毛色润泽，火力不错跃跃欲试，不逊赢马时候。
「一定超」助手踱两圈，身壮如牛，神态活泼劲力充沛，马身靓皮光肉滑，有进无退星味十足。

「川河石驹」黄智弘踱两圈，步伐稳健力度唔错，马身一直好靓，具备争胜水平。「马凤凰」助手踱两圈，目光锐利身光颈靓，充满朝气，出脚力度亦足，神态回旺确认复苏。

「金运来」助手小心翼翼按实踱一圈，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不弱，一直理想展现朝气。「隼风云」助手踱两圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身愈收愈靓，状态既好且不断进步。

谢锋

