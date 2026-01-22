昨朝出跳的参战马并非太多，亦好少弗马，而且甚少骑师出现，现将操练过程报道如下。

「金钻贵人」戴头罩由梁家俊跳两段，无转脚但从容不迫，大大步展现朝气，神态对办状态不俗。「表之星河」潘顿跳两段，神情专注目光锐利，身壮展现条线，落脚轻巧俐落，勇态保持。

「烈焰光芒」韦达拍伴跳马跳两段，跑规改善了，再无头拧拧，神色吸引力度持续增强，不断转好。「金运来」戴头罩由梁家俊跳三段，四蹄尽展力度充足，神色活跃火气不俗，马身一直好靓。

开心指数过步畅顺

「开心指数」力度神态均好过之前，早熟极速入局。

「牛精豪情」戴头罩由艾兆礼跳两段，规矩得多，无再岳头岳脑，不过仍说不上勇锐，神色淡力不足。「开心指数」潘顿跳两段，带点均速但过步畅顺，力度神态均好过之前，早熟极速入局。

「当年情」戴眼罩由助手拍「超霸胜」跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，有番活跃感，转仓重新振作。「创宝驹」戴头罩由艾道拿拍伴跳马跳两段，马身仲系肥肥哋，毛色亦唔靓，神态平淡进度未得。

「怡昌光辉」戴头罩由蔡明绍跳一段，按慢走过力度尚可，外观亦唔错，落脚整齐有力，观感胜前。「隼风云」助手拍「多利旺驹」跳两段，戴面箍，聚精会神，唔再郁身郁势，翻步急劲有力，持续进步。

「绿族无限」戴头罩由田泰安跳两段，神色好过之前，马身亦收壮了，但气势一般，未去番最弗时。「海王」戴头罩由助手跳两段，出脚仲系好笨重，而且周身郁，懒性又重，毫无好感。

「挚友胜」戴头罩由助手跳两段，动作尚算顺畅，然而劲度说不上足够，且前脚仍出得好高。

兆文