沙田早晨│潘顿又搏「表」系马

刚周日潘顿策「表之宇宙」食尾胡，下期赛事又有几匹「表」系马上阵，其中报争二班千二米的「表之星河」必须留意。此马季内两胜，上仗虽然热倒跑第四，但全因抢口及直路受困无位。

今次「表之星河」再上阵，除最近试闸轻胜外，昨朝潘顿更亲身主试，课后仲揾文家良密斟，必拼无疑。

艾兆礼显牛精豪情

昨朝艾兆礼替「牛精豪情」快试。

桂福特兵力愈见充沛，同多位骑师开始加强合作，佢哋亦主动替桂厩马操练，好似昨朝艾兆礼就替「牛精豪情」快试。

睇番两人原来非首次合作，刚周日「开心三多」跑五班二千米，已喺艾兆礼胯下跑获季军，彼此合作愉快。周日呢对骑练又携手合作「牛精豪情」确有吼实之必要。