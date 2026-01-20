Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「伶俐骉驹」大圈踱瞩目

晨操动态
「伶俐骉驹」转投桂福特马房后一直保持好状态，今季六战取下两冠三亚一殿，当中泥地同程配田泰安赢过，人马够夹，今次排六档起步，可跟在机动位置斗冲，随时再为马房增添头马进帐，此驹今朝加课亦是焦点，因为桂厩踱步多在内圈出试，然而今课却在大圈踱步。

红旺缤纷韦达跟到实

「红旺缤纷」今朝课前课后韦达均跟到实。
「红旺缤纷」本身前季新马赛出道，至今十六战跑过田谷草，由短途至扳长也未能上名，今季初再跑三战拚败后转投韦厩，志切换新环境求变，先试草闸得第三名不差，最近试泥闸更轻松得第一名，可以话一切准备就绪，甚至今朝加课也一丝不苟，课前课后韦达均跟到实。

满心星方仔心急接马

「满心星」今朝操练之后，方嘉柏赶到机坪接马。
方嘉柏今季成绩非常好，已经拎到三十场头马，排练马师榜次席，仅以两W之差落后榜首廖康铭，绝对有权挑战第五次成为冠军练马师，今期方仔出马多达七驹必要重视，尤其「满心星」赛前又试闸又连课拍显得杀气腾腾，至于今朝操练之后，方仔赶到机坪接马亦有睇头。

石哥阿纪密斟搏杀格

今朝徐雨石与纪仁安一再出双入对，动态积极到痹。
由于纪仁安造到轻磅，又交到稳定成绩，唔少练马师都想起用呢位高手压阵，季内已经赢得十二场头马的徐雨石，季内就同阿纪合作赢出三W成绩不俗，今期骑练携手「午夜快车」、「手到齐来」及「电讯巴打」已摆出一副搏杀格，今朝骑练一再出双入对，动态亦积极到痹。

