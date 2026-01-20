Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「志醒大将」活力展现

晨操动态
更新时间：15:15 2026-01-20 HKT
发布时间：15:15 2026-01-20 HKT

大多参战马今朝在内圈出试，甚多勇马，现将操练报导如下。

「志醒大将」助手踱一圈，快慢由人愈见乖巧，马身收得更壮，神色活跃活力展现，进度极之出色。「魔法速递」助手踱一圈，口劲唔好且躁火，头岳岳唔介意，论态在上佳水准，身壮力健走势硬朗。

「非凡时刻」助手踱一圈，步伐稳健力度未减，身靓有条线美，神态自若双耳烱烱，状态长期省镜。「新意马」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，持续勇锐毫无疲态。

「星火燎原」助手踱一圈，淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实毛色润泽，火力唔错长期呈勇。「八骏笑升」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓肌肉线条展现，具备争胜水准。

加州星驰气宇轩昂

「加州星驰」神情专注，朝气勃勃近况极佳。
「加州星驰」助手踱一圈，马身非常之粗壮，翻步急密有力，神情专注气宇轩昂，朝气勃勃近况极佳。「轻功猛男」助手踱一圈，大大步从容不逼，步顺爽劲神态畅旺，目光锐利充满气势，单讲状态好勇锐。

「劲好运」助手踱一圈，担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，马身仍壮展现线条，勇锐无比未见走样。「川河型驹」助手踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，持续态勇好醒神。

谢锋
 

