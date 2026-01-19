沙田早晨│「朗日雪峰」方仔搏杀格

何泽尧一直跑开「时间宝」，今战却推庄改为「朗日雪峰」上阵，是否有启示不得而知，不过以阿泽近期手风大顺，后驹有睇高一线必要，事实上，近期备积极，除了参与试闸，今朝试跑亦充满睇头，当马匹从隧道步出，方嘉柏即走上前睇马，亦是练者一贯搏杀举动。

川河型驹阿游跟到实

「川河型驹」今朝五点出跳，当时游达荣更跟出跟入。

游达荣昨朝参与渣打马拉松，他表示一直都好想参与，不过上年始终初到香港，专注练马无参加到，今季马房开始运作顺畅，所以可以抽空参加，虽然用咗唔少力气，昨日下午并要入场督战，然而今朝仍一早露面督操，其中「川河型驹」五点出跳，当时阿游更跟出跟入。

皇龙飞将拍跳未见过

「皇龙飞将」今朝拍跳跃跃欲试好火好力。

「皇龙飞将」前仗初配布文效果出色，拚获亚军取得季内首次上名，上仗人马再来却票数冷落，仲要当日场地大利快放，败绩可以抹去，今次布文再跑值得追多一次，睇埋今朝拍跳跃跃欲试好火好力，更特别埋门试跑进行拍跳，原来是今季第一次，追捧绝对倍添信心。

坚闯阿民换帽笠出击

今朝「坚闯」课后伍鹏志走去马房大闸口接马，一见到奥尔民更倾过唔停。

奥尔民平日一直戴开蓝色帽笠操马，今朝变一变，改戴绿色新款，这天阿民比平日迟到，约六点零五分先至露面，不过当时即为「坚闯」出跳甚有睇头，除了是今次参战马，另一原因是伍鹏志突然变得高调，课后罕见走去马房大闸口接马，当时一见到阿民便倾过唔停。

晶晶日上米高好频扑

今朝「晶晶日上」单独出跳，课后郑俊伟更走去马房闸口接马。

郑俊伟今季赢了九W，田谷泥各赢三场，泥地所占比率高得多，足见此地搏杀得心应手，今战尤其要留意「晶晶日上」，今朝罕见单独出跳已经瞩目，课后米高更走去马房闸口接马，继而跟住马匹行去千八米草地方向，计马亦减分不少，今战分头十足值得吼捧。

新意马星之愿骑练笑

今朝「新意马」和「星之愿」交由艾兆礼希威森出跳，课后廖康铭捉住两好手密斟。

刚战廖康铭同方嘉柏均无进帐，换言之前者仍以两W领先，睇番季内廖厩在泥地赢八场排首位，今战分分钟再拉阔领先距离，今朝六点十分「新意马」和「星之愿」交由艾兆礼希威森出跳，课后阿廖捉住两好手密斟之余，仲要三人齐齐展现笑容，明显对两驹状态好满意。