Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「炽烈神驹」步挺爽劲

晨操动态
更新时间：15:30 2026-01-19 HKT
发布时间：15:30 2026-01-19 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「精英雄心」助手踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。「炽烈神驹」助手踱两圈，大大步走过，步挺爽劲贯注力强，目光锐利火气未减，依然省镜体力充沛。

「满心星」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身扎实毛色悦目，近况极之出色。「瑶瑶日上」助手踱两圈，轻松完成步顺爽劲，马身仍壮毛色润泽，火力保持旺盛，长期在最佳水平。

开心宇宙暗火展现

「开心宇宙」步伐稳健力度唔错，状态极之理想。
「开心宇宙」步伐稳健力度唔错，状态极之理想。

「旺旺嘉驹」副练踱两圈，淡淡定走过，不慌不忙高班马风采，神采奕奕气势旺盛，胜后更进一步。「开心宇宙」助手踱两圈，步伐稳健力度唔错，马身依旧好靓，神色活跃暗火展现，状态极之理想。

「银亮濠侠」助手踱两圈，神态活泼不已，试来活力充沛，马身好靓全身肌肉，新胜醒神有进无退。「美丽欢声」助手踱两圈，步姿爽朗有弹力，神态畅旺火气唔差，马身相当饱满，确认复苏充满朝气。

「年年友福」助手踱两圈，毛色悦目立立令，马身壮健展现线条，步挺顺畅力度充沛，不逊赢马时。「红衣醒目」助手踱一圈，神情专注目光如炬，毛色好靓乌卒卒，神态生猛火气极佳，论态一直出色。

谢锋

