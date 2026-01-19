晨光追击│「领创动力」走势硬净

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「华丽再胜」戴头罩由布文草地跳两段，洒开大步冲刺，劲度十足有火有力，抖够操足仍勇。「金多囍」戴头罩由纪仁安拍「极光之子」草地跳两段，步挺急劲有力，回程时担高马头，样子极之神气。

「领创动力」戴头罩由田泰安草地跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。「有派头」戴头罩由布文草地跳两段，步幅开得好阔又够急劲，马身胀卜卜，毛色更充满光泽。

「新意马」戴头罩由艾兆礼跳三段，含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色金光闪闪好悦目。「坚闯」奥尔民跳两段，戴头罩及鼻箍，岳头改不了，神色唔错身壮无瘦，毛色乌卒卒。

「巴闭佬」戴头罩由希威森跳三段，可以再放松，但比之前规矩咗，步顺力充裕。「星之愿」助手拍伴跳马跳三段，神态活跃走势爽劲，马身靓汗湿唔多，勇锐又进步。

「飞云」戴头罩由助手跳三段，试来精神爽利，双目炯炯有神，外观又省镜。「艾莉奥」戴头罩由助手跳一段，无咁颓，神色好番好多，外观驷正皮光肉滑。

轻功猛男神态活跃

「轻功猛男」力度保持身喼得靓，论态好对办。

「同宝宝」戴头罩由潘明辉跳两段，急口马尚算试得规矩，精神奕奕出脚爽劲有力。「轻功猛男」戴头罩由助手跳两段，力度保持神态活跃，身喼得靓，论态好对办。

「朗日雪峰」助手跳三段，大马好轻身，最重要有番坠手感，大有转机。「劲好运」戴头罩由助手跳三段，洒开大步冲刺有火有力，马身喼得壮未见低落。

「知足常乐」班德跳两段，戴头罩及面箍，按慢从容不迫，落脚算轻，但毛色可以再靓。

兆文