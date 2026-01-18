内圈捕影│「飞云」走势硬朗

今朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练报道如下。

「飞云」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实神态活泼，毛色亮丽悦目仍具好感。「伶俐骉驹」助手踱一圈，马身好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度未减，依然省镜体力充沛。

「朗日雪峰」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺力劲神色活跃，马身实净毛色油润，最重要有番啖火。「锐一」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快力度唔差，马身保持壮健实净，持续见好朝气勃勃。

时时精准暗火展现

「时时精准」步顺爽劲神色畅旺，不逊赢马时候。

「华丽再胜」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，操足仍省镜。「时时精准」助手踱一圈，步密密轻松完成，步顺爽劲神色畅旺，暗火展现身又靓，不逊赢马时候。

「光辉岁月」助手踱一圈，轻描淡写落脚爽朗，神态自若，身靓力度充足，保持良好进度。「德心知遇」助手踱一圈，步顺力足又够劲度，马身壮得很，神色甚佳亦有暗火，热身足够已在勇境。

「双赢」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，喼到身壮唔瘦，勇态未见低落。「精明选择」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实神态活泼，弗开未有走样。

谢锋