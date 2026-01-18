晨光追击│「红衣醒目」状态勇锐

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报道如下。

「快马加鞭」戴眼罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感极佳。「红衣醒目」戴头罩由助手跳两段，前脚开得阔够直，后腿推动力强，神采飞扬，状态勇锐。

「上市魅力」戴眼罩及头罩由助手跳一段，主动抢走，鞍上人捉得辛苦，火气旺盛全面复勇。「精英雄心」戴头罩由廖康铭跳三段，走势顺畅气宇轩昂，马身唔瘦扎实，展步俐落神态畅旺。

猛将兄正值勇境

「猛将兄」健步如飞出脚凶狠，身靓毛色悦目。

「巧眼光」助手跳两段，坠手起劲暗火涌现，马身胀卜卜，毛色又靓，有进无退。「猛将兄」戴头罩由助手跳一段，一直竖尾，但健步如飞出脚凶狠，身靓毛色悦目，正值勇境。

「炽烈神驹」戴头罩由助手跳两段，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，神态昂扬蓄势待发。「志醒大将」戴头罩由助手跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，神态活跃进度不俗。

「旺旺嘉驹」戴头罩由希威森跳三段，出脚急劲，转脚过程快如闪电，过终点后余势强劲，火旺神生。「怪兽叉烧」戴头罩由助手拍「劲爽」跳三段，汗湿减少，比前试得淡定，末段加速又好反应，大有进步。

「魅力星」戴头罩由助手跳两段，按住顺走尚算轻松，身亦够粗壮，神色亦对办，观感不差。「竞骏飞翔」戴头罩由助手跳一段，重口马捉到实，翻步急劲有力，大旧饭身够轻朝气旺盛。

「花果猴王」戴头罩由钟易礼跳两段，走势硬净劲度充裕，马身好靓毛色悦目，确认全面回勇。「年年友福」戴眼罩由助手跳两段，出脚爽朗有力，过终点后余势又劲，不逊赢马时候。

