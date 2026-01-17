沙田早晨│「冷娃」阿奥阿黎好好倾

「冷娃」上仗步速甚慢之下，基本上后追马极难反先甚至追近，但此驹能够由尾列追上反先，并且交出廿二秒正的冲刺，看来此匹三岁马仍大把在手，奥尔民难得良驹在手，当会打醒十二分精神，近期一再亲身快跳及试闸相当肉紧，今朝一度同黎昭升密斟亦充满睇头。

泷泽飞驹阿福跟出跟入

今朝「泷泽飞驹」出试时桂福特跟出跟入。

开仓未及半季，桂福特养马接近爆仓，大批质新马尚需时间适应，开季初期只倚重一批旧马争功，反复摸索下一再交出好成绩，今战派出在港开仓以来最多参赛马，首次动员九驹出战必有所图，其中「泷泽飞驹」愈战愈勇必要昅实，尤其今朝此马出试时练者跟出跟入。

表之浩瀚阿巫亲接马

「表之浩瀚」今朝操练之后，巫伟杰走去机坪亲自接马。

巨富杨建文家族养马量愈来愈多，现役马「表」系多达十余匹，直逼龙头「美丽」系，而今次「表」系更动员四驹出战，尤其「表之浩瀚」必要留意，皆因试闸一再交出好走势，巫伟杰亦不敢待慢，埋门督操份外肉紧，正如今朝此马操练之后，练者走去机坪亲自接马。

韦厩两驹家俊爆大镬

今朝韦达同梁家俊一度企定定倾谈大计。

今季韦达暂时胜出的十一W，清一色都由洋将建功，仍未与华将擦出火花，而梁家俊自上周日季内首策韦厩马「勇者无敌」，今期突然加强合作，以「八心之星」和「喜丰年」拍档攻坚，配搭已极具睇头，而今朝韦达同家俊一度企定定倾谈大计，更肯定合作两驹必有计。