内圈捕影│「团结战灵」神态威武
更新时间：15:15 2026-01-17 HKT
发布时间：15:15 2026-01-17 HKT
今朝有甚多战驹到内圈加课，勇马比比皆是，极多精彩镜头。
「型到爆」助手踱一圈，一贯抢口，要紧缰捉到实，马身保持壮健，神生步爽火气未减，正值勇境。「团结战灵」助手踱一圈，充满了气势，全程岳高头走神态威武，步顺轻快有弹力，比起赢马时更靓。
「三甲之星」助手踱一圈，轻松完成精神奕奕，身靓有条线美，火气唔差神色亦然，早熟马上火上力。 「超开心」助手踱一圈，力度充足马身壮健，毛色油润生光，大有进展踏上正轨。
「表之浩瀚」助手踱一圈，粗身大马台型极佳，步顺力雄火气不弱，出脚顺畅整齐，进度好观感极佳。「活力拍档」助手踱一圈，表现极之放松，汗湿唔多神态专注，马身收壮力度持续增强，进度理想。
「部族高手」助手踱一圈，大大步走过，步顺爽劲神态畅旺，马身结实毛色亦靓，转好之中朝气旺盛。「会当凌」助手踱一圈，身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，不断进步走势誉满栏边。
光年八十步挺开扬
「光年八十」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，具备争胜水准。「紫荆盛势」助手踱一圈，全程担高头走，样子极之神气，步顺力雄火气充裕，勇锐无比体力充裕。
谢锋
