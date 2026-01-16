Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「幸运同行」心火涌现

晨操动态
更新时间：15:30 2026-01-16 HKT
发布时间：15:30 2026-01-16 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「幸运同行」助手踱一圈，全程抢走心火涌现，马身壮健毛色悦目，双目炯炯有神，今季最弗一次。「俏眼光」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮力度持续增强，外观好吸引，愈赢愈省镜。

「红海风帆」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身一直做得好靓，神采奕奕朝气旺盛。「凯旋王者」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步劲爽朗马身粗壮，毛色充满光泽，朝气勃勃正值勇境。

「快乐神驹」副练踱一圈，步姿爽朗又够轻巧，毛色油润好悦目，马身收得更壮，极速上力早熟分子。「活力拍档」助手踱一圈，走势畅顺轻描淡写，外观唔错身壮色润，火力提升神色甚佳，进度出色。

泷泽飞驹步挺爽劲

「泷泽飞驹」目光锐利火气仍盛，依然勇锐体力充沛。
「泷泽飞驹」目光锐利火气仍盛，依然勇锐体力充沛。

「泷泽飞驹」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲贯注力强，目光锐利火气仍盛，依然勇锐体力充沛。「非凡豪杰」助手踱一圈，神情专注目光如炬，细马身靓全身都系肌肉，神采飞扬充满朝气，好吸引。

「莲冠皇」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽身好粗壮，未见低落不逊胜时。「金创福威」助手踱一圈，马身壮到不得了，大马又够轻身，神态畅旺呈现暗火，勇态保持有余。

谢锋

