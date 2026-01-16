Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「川河耀驹」台型十足

晨操动态
更新时间：15:00 2026-01-16 HKT
发布时间：15:00 2026-01-16 HKT

大多马匹在周四已进行试跑，故今朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练报导过程如下。

「做好自己」戴头罩由霍宏声跳三段，外观依然唔错，身壮色润，落脚整齐有力，长期呈勇无疲态。「川河耀驹」助手跳两段，台型十足脚法早熟，精神奕奕饶具朝气，马身一早收靓。

「锐目」戴头罩由艾道拿跳一段，用暗力拉实，身壮神态活跃，毛色更靓有光泽，不断进步。「嘉应奇兵」助手跳三段，走势硬朗清风送爽，火猛力足毛色悦目，近况极之出色。

紫荆欢呼重现勇态

「紫荆欢呼」按慢神采奕奕，马身收靓展现线条。
「实力加」戴头罩由助手跳两段，慢试不徐不疾，既收敛又神情专注，外观对办身色皆靓。「紫荆欢呼」戴头罩由助手跳一段，按慢神采奕奕，马身收靓展现线条，力度提升重现勇态。

「八心之星」梁家俊跳一段，戴面箍，神态平淡，力度好一般，慢热进步不多。「黄金骑士」戴头罩由助手跳两段，试来精神爽利步阔开扬，火力不断增强，神采奕奕勇况已备。

「帅帅友福」戴眼罩及头罩由副练跳三段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，落脚轻快且充满弹力。「天福」助手跳三段，按住走得唔快，姿态好轻松，身札实毛色靓，勇况依然。

「领航君子」戴头罩由助手跳一段，扣住均速完成，身壮实净毛色润泽，论态合格有余。「共创欢欣」戴头罩由黄智弘跳一段，拖下拖下，展步仍欠顺畅，力度仲系好普通。

「美好梦想」戴眼罩及头罩由霍宏声跳一段，马身收得壮，落脚无咁重，转好之中观感不俗。「电路一百」助手跳一段，缰口依然重，试得唔太规矩，依然故我进步欠奉。

「威力非凡」戴头罩由助手跳三段，出脚仲系好笨重，而且周身郁，懒性又重，进度平淡。

兆文
 

