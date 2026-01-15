晨光追击│「亚机拉」状态回勇

一如平日的周四晨课，今朝出跳马相当踊跃，当中不乏周日参战分子及勇马，现摘录如下。

「宝进」梁家俊跳两段，戴头罩及面箍，神情集中步顺有力，火力更充裕，锐气正盛。

「哈罗威」戴头罩由何泽尧跳两段，惯例头岳岳一再转脚，火气未减依然勇锐。

「健康快车」助手跳两段，无转脚但力度唔差，最重要有番坠手感，态有起色。

「丰功伟绩」拍「精算风暴」跳两段，同样助手，前驹全程领先半个马位，跑姿比前顺畅，但力度依然好一般；后驹戴眼罩及头罩，跑姿一贯唔好睇，马身好靓粗壮，毛色悦目乌卒卒，胜后续勇。

「好实力」戴头罩由何泽尧跳两段，唔再懒散比前集中得多，出脚轻巧弹力足够，续有进展。

「金德义」助手跳两段，按住慢试聚精会神，身色皆靓状态对办。



「幸运同行」拍「竞骏传奇」跳两段，同样戴眼罩及头罩，一直拍住走，前驹拉士要松少少皆因系长途马，论态甚佳精神奕奕；后驹毛色未够靓，动作也有点生硬。

「金创福威」戴头罩由杨明纶跳一段，仍旧坠手神态生猛，大马唔重身，仍惹好感。

「凯旋王者」梁家俊跳两段，戴头罩及面箍，步幅开得阔，火力俱充裕，外观亦四正，状态不俗。

「香港仔」戴头罩由潘明辉拍「奖星」跳两段，落后近三个马位，懒性重但够轻身，毛色愈见润泽，状态已起。

「八骏福升」戴头罩由助手跳两段，慢速完成精神饱满，神态非差上落不大。

「爆出美丽」助手跳两段，洒开大步动作潇洒，毛色充满光泽，早课朝气勃勃。

「友莹亮」戴头罩由纪仁安跳两段，按实无转脚，淡定听指示，马身胀卜卜，状态亦勇。

「亚机拉」戴头罩由助手跳两段，灰马身粗壮，走势劲火力好，状态去番最弗时。

兆文