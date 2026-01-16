沙田早晨│「捷威」「日驰千里」有睇头

目前好少马房进行三驹拍跳，去到埋门阶段更少之又少，所以姚厩「捷威」、「日驰千里」，昨朝拍住后备马「自然动力」作此安排，显得非比寻常。除了操练特别，前两匹姚厩马更积极，拍跳时在直路快开并轻轻推骑，有心磨起状态。

「香港精神」安仔笑骑骑

讲开早到，不得不提田泰安，差不多成为每日最早露面外籍骑师，昨朝都唔例外，五点半已现身操马，除了一如既往为桂厩积极练兵，并为个别参战马出跳。当中以「香港精神」最抢镜，洒开大步冲刺、精神爽利，表现完全唔似老马，安仔落马时更笑容满面，尽显满意程度。

潘顿相当神气，换了一顶新的粉红色帽笠操马，首匹出跳马「侦探传奇」更成为焦点，上仗初出表现一般，但潘一哥肯执缰已有睇头，仲要一连两课快跳亲身考验，可见重视。

「侦探传奇」潘顿重视

「冷娃」骑练倾不停

黎昭升已好耐无赢马，对上一次已数到十二月十四日赢「冷娃」，相隔逾一个月后，今战此马终于再上阵，仲要配合黎厩派出多匹实力马上阵，摆明决意连场出击打破闷局。其中「冷娃」昨朝六点四十分交由奥尔民出跳，练者全程跟出跟入并亲自拖马，课后更捉住阿民倾个不停，应是今战出击重心。