内圈捕影│「黄金骑士」步挺顺畅
更新时间：15:22 2026-01-15 HKT
发布时间：15:22 2026-01-15 HKT
发布时间：15:22 2026-01-15 HKT
今朝甚多参战马出跳，不过到内圈出试马依然不少，当中包括多匹弗马，现摘录如下。
「会长之宝」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，打仔马持续态勇。
「黄金骑士」助手踱一圈，步挺顺畅又弹力，神态轩昂双目有神，马身壮硕毛色现光泽，近况了不起。
「志满同行」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神色活跃充满朝气。
「川河耀驹」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，神色活跃情绪稳定，马身收得壮，力度唔错进度出色。
「做好自己」助手踱一圈，运步如轮竖起双耳，神生步爽充满朝气，马身壮到不得了，勇态有增无减。
「表之宇宙」副练踱一圈，轻描淡定完成，神态自若竖起双耳，马身靓且力度充足，伤愈对办极惹好感。
「团结战灵」助手踱一圈，马身仍见粗壮，翻步急密有力，神情专注毛色悦目，观感极佳相当省镜。
「快乐神驹」副练踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺力足，马身结实毛色更靓，比起上仗更吸引。
「隋我同来」助手踱一圈，愈来愈放松，汗湿唔多，神态专注目光集中，马身收壮，保持理想进度。
「大利好运」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，马身结实唔瘦，火气充裕神色甚佳，具备争胜水准。
谢锋
