内圈捕影│「宝进」锐气正盛

晨操动态
更新时间：00:45 2026-01-15 HKT
发布时间：00:45 2026-01-15 HKT

不少马匹今昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「宝进」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮力度再增强，胜后更吸引，有进无退锐气正盛。「川河耀驹」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身收壮展现线条，进度极之出色。

「非凡豪杰」助手踱一圈，出脚轻快充满弹力，神态集中力度未减，双目有神身靓实净，佳态保持。「莲冠皇」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，持续态勇体力充沛。

凯旋王者目光如炬

「凯旋王者」神态活跃火气旺盛，正值勇境。
「冷娃」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火展现，马身实净毛色又靓，操足而临更吸引。「凯旋王者」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神态活跃火气旺盛，正值勇境。

「醒目先驹」助手踱一圈，力度依然充沛，马身保持实净，神色甚佳火气又好，上佳水准不逊赢马时。「精算激流」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身喼得壮，新胜犹勇朝气勃勃。

「友莹亮」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲贯注力强，暗火展现神态理想，持续见好展现朝气。「永胜金驹」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身极壮又薄皮，坠手火气旺盛，近况出色极具好感。

谢锋

