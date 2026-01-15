晨光追击│「志满同行」威风凛凛

昨朝出跳的参战马尚算不少，不过弗马唔算太多，亦甚少骑师到场操马，现将操练报导过程如下。

「绿野飞驰」助手拍「解码」跳两段，试来不徐不疾，快慢由人神情专注，身色皆对办准备就绪。「志满同行」戴头罩由奥尔民跳两段，威风凛凛现朝气，身靓呈现线条美，落脚既爽又轻，弗到不得了。

「闪光灯」戴头罩由助手跳两段，带点均速但过步畅顺，火力好过之前，神色亦无咁淡。「新力好」戴头罩由副练跳一段，前脚开得阔够直，后腿推动力强，马身喼得壮，未见低落。

「陶梦成真」戴头罩由纪仁安跳两段，较迟转脚但动作顺畅，力度不断增强，火气亦提升，大有进展。「部族高手」戴头罩由田泰安跳一段，按住轻松完成，展步流畅神采奕奕，身色皆对办，最吸引一次。

泷泽飞驹浑身是劲

「泷泽飞驹」暗火涌现跃跃欲试，依然省镜。

「表之宇宙」戴头罩由潘顿跳两段，步幅开得好阔并且俐落，马身收靓毛色悦目，伤愈勇况已备。「泷泽飞驹」戴头罩由希威森跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态昂扬浑身是劲，依然省镜。

「飞马座」纪仁安跳两段，竖尾但神情集中，步顺俐落身又够轻，毛色愈来愈润泽，有进展。「三甲之星」田泰安拍「团结战灵」助手跳两段，同样戴头罩，前驹走势顺畅表现淡定，出脚轻巧俐落，马身亦收靓，后驹步劲雄浑有力，马身壮健毛色润泽，比起之前赢马更吸引。

「幸运派彩」戴头罩由奥尔民跳两段，外观依然好企利，单薄马身唔瘦，落脚整齐有力，仍具好感。「隋我同来」戴头罩由田泰安跳两段，唔急唔抢再无扭拧，出脚愈见顺畅，外观驷正身壮色润。

兆文