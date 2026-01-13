沙田早晨│「棒棒糖」「钛易揾」有睇头

廖康铭刚周日起孖，头马数目又反超前方嘉柏登榜首，不过方仔今次返谷草主场出击，相信又可以占得优势，方嘉柏近两次谷夜均起孖，现时跑马地头马达二十W远远抛甩对手，而今次「棒棒糖」和「钛易揾」更要特别看好，皆因今朝到大圈踱步时方仔企在栏边睇到实。

宝成智好告仔跟返仓

「宝成智好」今朝课后告东尼亲到机坪隧道口睇马，之后更护着此马返仓。

「宝成智好」上月初出即获亚军，仅负于一放到底的「加州本事」马头位，本身缔速快达一分九秒四八，未具比赛经验下也能力迫强手，尽显早熟质高特性，今次埋靓档补中呼声高唱入云，今朝到内圈踱步告东尼非常紧张，课后亲到机坪隧道口睇马，之后更护着此马返仓。

天将龙驹巫仔课课操

「天将龙驹」今朝加课由巫显东亲自主试。

「天将龙驹」气势强劲，尤其除去所有配备，最近三战获两冠一亚佳绩，亦因此今次初争级际赛，纵使蚀磅上阵仍有一争之力，备战方面继续一丝不苟，赛前例课无缺，快跳多达四课，更有睇头每一课由巫显东亲自主试，今朝加课不例外，也是少有由骑师主试之马。

至尊瑰宝骑练咬耳仔

今朝罗富全一度揾梁家俊倾谈，「至尊瑰宝」充满搏杀动静。

「至尊瑰宝」上仗突然挑战谷中一哩，既换上潘顿又初戴头罩，兼且一改跑法跟前守第二位下，变数太多落败可理解，今次回师千二米，重配赢马功臣梁家俊，刚巧又遇上一场快马甚多的场合，相信啱晒其后上跑法，至于今朝罗富全一度揾梁家俊家俊倾谈，亦充满搏杀动静。