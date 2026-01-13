内圈捕影│「猎宝勤」火力充足

不少参战马今朝到内圈出试，场面热闹，现将操练报导如下。

「猎宝勤」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力充足，极具好感。「活力精神」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，更进一步勇况慑人。

「踏雪寻梅」助手踱一圈，愈来愈放松目光集中，走势硬朗步挺顺畅，毛色鲜明润泽，进度相当理想。「新干线」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身更靓收得更壮，比上仗更勇锐。

「劲沙尘」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身仍靓好实净，步顺爽劲神态畅旺，未见走样。「骏马之宝」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，毛色悦目生光，身靓结实唔瘦，神采奕奕充满朝气。

天将龙驹锋芒毕露

「天将龙驹」试来神闲气定，大熟大勇。

「天将龙驹」巫显东踱一圈，比过往收敛得多，试来神闲气定，色润身胀卜卜，大熟大勇锋芒毕露。「得道猴王」助手踱一圈，试来精神爽利，步爽有力火气唔错，马身壮健毛色金光闪闪，正值勇境。

「沙井之友」助手踱一圈，情绪安稳好专注，少许汗湿毋须介意，出脚轻爽力度唔错，保持上佳进度。「智取神驹」助手踱一圈，精神爽利走势甚佳，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，一直在上佳水准。

谢锋