沙田早晨│「安遇」骑练同样有睇头

田泰安今朝晨课甫开即现身，并替今次战马「安遇」出跳。桂福特好紧张，课前到机坪主持大局，既向安仔教路又托佢上马，出跳时就走去会员席食胡位督操，当时睇到眼都唔眨，甚至回程时走势亦唔放过，到操练后又急急脚走去机坪接马，再次同安仔倾谈良久。

川河动驹阿游落隧道

「川河动驹」今朝出跳充满搏杀动静。

游达荣事先张扬不会抢攻，直至十一月才展开攻势，果然无「老点」，对上两个月频频赢马。看今次恶马极多，大有机再添进帐当值得看好，尤其系「川河动驹」，一来上仗轻胜更缔速飞快；二来今朝出跳充满搏杀动静，阿游不止跟出跟入，当时甚至落埋隧底接马。

富国兄弟航哥搏杀格

「富国兄弟」今朝出跳交出极佳走势。

「富国兄弟」前仗增程千四不止爆冷，更击退之后两胜的「小鸟天堂」，上仗「富国兄弟」再增程扳上一哩，拚获第四亦持续见好，今仗路程唔再变，反映幕后认定一哩啱跑。至于今朝出跳亦极具睇头，除了交出极佳走势，课前叶楚航到跑道口教路，乃一贯出击手法。

踏雪寻梅韦达大细超

韦达向「踏雪寻梅」鞍上人追问进度，之后步行回程时再不断望住该驹。

今朝五点半韦厩有多驹出跳，包括两匹参战马「踏雪寻梅」和「天火同德」，至于韦达则试无赛程的「八心之星」。特别在课后佢骑住「八心之星」到「踏雪寻梅」身边，先系向鞍上人追问进度，之后步行回程时再不断望住后驹，然而「天火同德」并未有以上举动。

红钱到潘顿展现欢颜

潘顿对「红钱到」好重视，今朝六点到场立即出试。

潘顿一系唔赢，一赢就五W，人逢喜事精神爽，今朝心情特别好，正如耙地期间同吕健威倾谈一再展现欢颜，同时显示对「红钱到」满意程度。事实上，潘顿对此匹吕厩马好重视，今朝六点到场立即出试，期间多次拍马颈非常满意，而且之后更主动揾威哥倾谈。

君智盛辉哥落埋手拖

「君智盛」今朝耙地前安排出跳极具睇头。

踏入二六年成绩最好的马房，一定非姚厩莫属，四次赛事都有马赢。马圈乃跟红顶白之地，杀得性起今战当然继续追捧，「君智盛」能否替马房延续胜缆要跑过至知，不过今朝耙地前安排出跳极具睇头，皆因不论出跳前后姚本辉都跟到实，当时仲落埋手拖马肉紧不已。