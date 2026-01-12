Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「翠红」勇况十足

更新时间：14:21 2026-01-12 HKT
发布时间：14:21 2026-01-12 HKT

由于大多周三战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「美丽同享」副练踱两圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身实净唔瘦，老当益壮仍惹好感。「翠红」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快又有弹力，马身壮健毛色又靓，朝气勃勃勇况十足。

「加州本事」助手踱一圈，唔急唔抢气定神闲，马身好实净，暗火展现双目有神，持续见好体力未减。「超加加」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，外觏省镜身壮色润，确认重踏正轨。

花好月盈步顺爽劲

「花好月盈」火力保持旺盛，仍在最佳水平。
「花好月盈」火力保持旺盛，仍在最佳水平。

「宝成智好」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身结实神态活泼，正值勇境。「花好月盈」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，马身仍壮毛色润泽，火力保持旺盛，仍在最佳水平。

「都灵勇士」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，老而弥坚。「康昌之星」助手踱两圈，大大步走过，步挺爽劲又有弹力，双目有神马身好壮，神采奕奕佳态洋溢。

「快乐宝宝」助手踱两圈，神态极之活泼，试来活力充沛，马身收得更靓更结实，极具朝气勇况已备。「大千气象」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，神态回旺复现朝气。

谢锋

移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
