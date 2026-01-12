晨光追击│「创科群英」神态生猛

周一出跳马一向甚多，包括多匹周三参战分子，当中不乏勇马，现摘录如下。

「创科群英」助手跳两段，戴头罩及面箍，捉实神态生猛，出脚整齐无乱，近况相当不俗。「安骋」戴眼罩由助手跳两段，惯例竖尾，身光颈靓外观好睇，神态亦对办，状态不俗。

「风云武士」戴头罩由助手跳一段，神生步爽身喼得靓，火气保持气势正盛。「安遇」戴头罩由田泰安跳两段，坠手起劲完全唔似老马，毛色乌卒卒又好睇，保持勇态。

「有心意」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗火气又好，能力平凡但状态长期勇锐。「驷跑得」戴头罩由助手跳两段，步爽力度贯注，身色对办，老马雄风犹在。

「平海之星」戴头罩由助手拍「丰功伟绩」跳两段，顺跟一直落后两个马位，无咁重身力度提升，状态八九分水准。「东方魅影」戴头罩由艾道拿跳一段，主动抢走暗火涌现，多跑下马身喼得壮，状态平稳。

「乘数表」戴头罩由霍宏声跳两段，有马经过依然唔急唔抢，情绪不断改善，有进展。「荣利双收」戴头罩由班德礼跳一段，神情专注表现唔错，力度持续提升，进度理想。

佳运发持续勇锐

「佳运发」戴按住顺走精神饱满，马身依然好壮。

「好精神」艾兆礼跳两段，竖尾但无分心，竖起双耳火气唔错，正值勇境。「佳运发」戴头罩由希威森跳一段，按住顺走精神饱满，马身依然好壮，持续勇锐。

「安康万里」戴头罩由何泽尧拍「开心孖宝」草闸跳两段，因为后驹抢口捉唔住，末段被抛甩，神态理想仍惹好感。「年少多好」霍宏声草地跳两段，戴鼻箍，惯例岳高头走，火力仍充裕，出脚够轻快。

「智取神驹」潘顿草地跳两段，大步顺走神态轩昂，双目炯炯有神，充满好感。「禅胜辉煌」戴头罩由纪仁安草闸跳两段，晨课向来有点懒散，步顺身够轻，状态及格。

「有你有我」助手草地跳两段，有番活跃感重现火气，马身壮健且呈现线条美，状态回勇。

兆文

