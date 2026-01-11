Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「安遇」运步如轮

更新时间：18:45 2026-01-11 HKT
发布时间：18:45 2026-01-11 HKT

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「安遇」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，抖够操足蓄势待发。「幸运传承」助手踱一圈，毛色立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，仍在勇境体力充裕。

「三军勇将」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，身壮毛色有光泽，一直在上佳水准。「富心星」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，早前试闸出色及锋而试。

「八里旺」助手踱一圈，愈来愈放松，动作唔再崩紧，神态集中落脚轻，马身亦收壮，有显著转变。「佳运发」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬又有弹力，老而弥坚保养出色。

风云武士弗到漏油

「风云武士」充满了气势，火气有增无减。
「风云武士」充满了气势，火气有增无减。

「风云武士」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，毛色油润好悦目，火气有增无减，弗到漏油。「银亮奔腾」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退精力旺盛。

「创科群英」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺火气唔错，肌肉结实又够薄皮，最弗一次。「颂星」助手踱一圈，试来精神爽利，神情专注目光如炬，步顺轻快弹力又够，持续进步已在勇境。

谢锋
 

