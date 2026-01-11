晨光追击│「宝成智好」神情专注

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报导如下。

「香港神驹」戴头罩由金诚刚跳三段，愈走愈起劲，角逐兴趣甚浓，火气甚佳，细马身喼壮。「宝成智好」戴头罩由钟易礼跳两段，试来不徐不疾，收敛神情专注，身色皆对办，保持上佳进度。

「玛瑙」戴头罩由助手跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神色活跃复现起色。「加州本事」戴眼罩由助手跳两段，充满劲度，要紧缰锁实，神态活泼，锐气正盛体力充沛。

「幸运星球」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗力度不弱，外观对办身壮色润，具备争胜水准。「魔术控制」戴头罩由助手跳一段，重口马用暗力拉实，身壮毛色悦目，神态理想仍具好感。

「康乐高球」戴头罩由助手跳一段，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，神采飞扬佳态洋溢。「至尊瑰宝」戴头罩由助手跳两段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够油润，佳态保持。

「宝成智星」戴头罩由钟易礼拍「永胜金驹」跳两段，神色好过之前，马身亦札实得多，最重要今课全程占取上风。「非惟侥幸」戴头罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，马身胀卜卜，毛色更充满光泽。

「臻至辰」戴头罩由助手跳一段，有一股蛮劲要捉实，马身更壮毛色更靓，出脚爽劲力度充沛。「正极」麦文坚跳两段，步幅开得好阔力度唔错，双目有神，观感好过之前。

得道猴王神气十足

「得道猴王」戴头罩由助手跳两段，岳高头走神气十足，火力既好，落脚更点地无声，今季最弗一次。「美丽同享」戴头罩由副练跳两段，清风送爽完成，走势硬朗有力，马身壮健老当益壮。

