沙田早晨│「艾彼奥」石哥管接管送

「艾彼奥」虽然仍未上名，但近仗一再展现养眼走势，尤其系前仗跑直路赛，虽然排档理想却末段受困下，然而劣势仍追获第四，至于上仗增程千二排十四档也所负不远，今仗一档起步形势大逆转当可看好，至于今朝一早进行操练，徐雨石全程管接管送亦充满睇头。

幸运奇兵阿廖揾声仔

「幸运奇兵」今朝操练前后廖康铭都跟到实，之后更捉住霍宏声密斟。

「幸运奇兵」至今四课试闸得三冠一亚，不论草闸抑或泥闸课课省镜，最近一课试田泥闸千二米，转弯按缰扑上，未有认真推骑轻松抡元，尽显非凡质素，至于今朝晨课亦是焦点，皆因此马操练前后廖康铭都跟到实，而且之后空档时段更捉住今仗鞍上人霍宏声密斟。

英骏飞驹阿游跟到底

游达荣今朝跟埋「英骏飞驹」落隧道好紧张。

游达荣明日赛事展现出击先兆，总共动员十驹分途誓师，亦是今季出马最多一次，摆明配合「喜莲劲感」强势而来，既有操好首次登场的「海钻石」，以至忠心准绳的「英骏飞驹」，尤其后驹要加倍留意，今朝操练前不只见阿游护送出圈，当时更跟埋落隧道好紧张。

巴基之胜骑练又密斟

明日沙田日赛，苏伟贤同奥尔民又有匹合作马「巴基之胜」。

元旦日苏伟贤同奥尔民携手爆「笑盈喜」，同时亦为两人打造季内合作首W，到了今期沙田日赛，练骑又有匹合作马「巴基之胜」，计马曾于阿民胯下赢马，人马默契唔担心，最吸引周四朝早呢对骑练已出双入对，估唔到今朝又企埋倾谈良久，肉紧程度犹如跑大赛。

