Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「首骏」神采奕奕

晨操动态
更新时间：18:00 2026-01-10 HKT
发布时间：18:00 2026-01-10 HKT

差不多全部参战马今朝到内圈出试，勇马多不胜数，现将操练报导如下。

「首骏」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充沛暗火展现，马身壮到不得了，踏上正轨相当吸引。「勇者为皇」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色乌卒卒极之悦目，比起赢马时更靓。

「大爱无疆」助手踱一圈，姿态从容不迫，愈来愈有大将之风，步伐稳健力度充沛，马身收得更札实。「文明福星」助手踱两圈，担高头走极神气，步顺力雄火气充裕，马身保持壮健，长期呈勇朝气勃勃。

「一生好彩」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气旺盛，仍具好感不逊赢马时。「火焰闪烁」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，毛色淡淡哋因剪了毛，勇态保持有余。

威利金箭星味十足

「威利金箭」担高头走好神气，出脚爽朗又有弹力。
「威利金箭」担高头走好神气，出脚爽朗又有弹力。

「威利金箭」助手踱一圈，担高头走好神气，灰马身好实净，出脚爽朗又有弹力，持续进步星味十足。「穿甲战鹰」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲贯注力强，神采飞扬火气极佳，一直见好体力充沛。

「风火恒云」助手踱一圈，竖尾习惯改不了，身靓全身肌肉，神态生猛火气充裕，伤患份子持续态勇。「久久为军」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，火力保持正值勇境。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
3小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动 网民：好人难做｜Juicy叮
执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动 网民：好人难做｜Juicy叮
时事热话
6小时前
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
23小时前
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角  指口笃鼻狂骂：你同我出去！  卖楼投资拍戏压力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角  指口笃鼻狂骂：你同我出去！  卖楼投资拍戏压力爆煲？
影视圈
10小时前
怀疑老婆出轨鞋里装监听器，深圳男听到亲密声音持刀杀死情人。
深圳男暗放监听器老婆鞋内 惊传「亲密声音」捅死情夫囚终身
即时中国
7小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
2026-01-09 13:08 HKT
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
10小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
3小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
2026-01-09 13:18 HKT