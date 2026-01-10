内圈捕影│「首骏」神采奕奕

差不多全部参战马今朝到内圈出试，勇马多不胜数，现将操练报导如下。

「首骏」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充沛暗火展现，马身壮到不得了，踏上正轨相当吸引。「勇者为皇」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色乌卒卒极之悦目，比起赢马时更靓。

「大爱无疆」助手踱一圈，姿态从容不迫，愈来愈有大将之风，步伐稳健力度充沛，马身收得更札实。「文明福星」助手踱两圈，担高头走极神气，步顺力雄火气充裕，马身保持壮健，长期呈勇朝气勃勃。

「一生好彩」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气旺盛，仍具好感不逊赢马时。「火焰闪烁」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，毛色淡淡哋因剪了毛，勇态保持有余。

威利金箭星味十足

「威利金箭」担高头走好神气，出脚爽朗又有弹力。

「威利金箭」助手踱一圈，担高头走好神气，灰马身好实净，出脚爽朗又有弹力，持续进步星味十足。「穿甲战鹰」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲贯注力强，神采飞扬火气极佳，一直见好体力充沛。

「风火恒云」助手踱一圈，竖尾习惯改不了，身靓全身肌肉，神态生猛火气充裕，伤患份子持续态勇。「久久为军」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，火力保持正值勇境。

谢锋